Wie heeft teckel Frits gezien?

EPE - .

Al vanaf 2 augustus is ruwhaar kaninchen teckel Frits vermist. Er is niets meer van hem vernomen en de baasjes zijn moedeloos van het zoeken naar hun geliefde Fritsje. Alle sporen lopen dood, er zijn geen zichtmeldingen. Misschien is Frits mee genomen? Helpt u mee om Frits weer thuis te krijgen?

Frits is voor het laatst gezien vanaf de Oenerweg in Epe. Ziet u Frits? Laat het weten via het telefoonnummer 06 23537980