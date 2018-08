'Niet uit de Randstad': 300 reacties op profielschets commissaris van de Koning

ARNHEM - Ongeveer 300 mensen hebben tot nu toe meegedacht over de opvolger van commissaris van de Koning Clemens Cornielje. Cornielje stopt per 1 februari 2019 en er wordt druk gewerkt aan een profielschets. Daarover mogen alle inwoners van Gelderland meepraten.

Moet de nieuwe Gelderse Commissaris van de Koning uit Gelderland komen? En moet de commissaris actief zijn in een politieke partij of juist niet? In totaal zijn er zeven vragen die via een website van de provincie Gelderland beantwoord kunnen worden.

De provincie zoekt een nieuwe commissaris van de Koning, omdat de huidige commissaris Clemens Cornielje stopt per 1 februari 2019. Hij heeft het werk dan 13,5 jaar gedaan en vindt het tijd om met pensioen te gaan.

Vrouw en niet uit de Randstad

Via de website en via Twitter zijn er al wat reacties. Zoals van Simone Jilderda, die graag een vrouw wil. En vooral een vrouw met hart voor Gelderland, en niet iemand die uit de Randstad komt, maar uit de provincie. Daarnaast zijn er reacties van mensen die willen dat de nieuwe commissaris zich inzet tegen de laagvliegroutes en vooral ook vóór een inclusieve samenleving.

De huidige commissaris Clemens Cornielje moest twee weken geleden onverwacht zijn werk neerleggen omdat hij hersenvliesontsteking heeft. Volgens zijn woordvoerder is zijn situatie nog niet verbeterd en het is onbekend wanneer hij weer terug kan zijn.

Inwoners van Gelderland kunnen tot maandag 20 augustus hun mening geven. Daarna gaan Provinciale Staten aan de slag met het opstellen van de definitieve profielschets.