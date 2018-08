Kort geding van de baan: sproeien monumentale tuin mag weer

VORDEN - Het kort geding tussen monumentaal landgoed De Wiersse in Vorden en waterschap Rijn en IJssel van aanstaande vrijdag is van de baan. Het landgoed mag zijn monumentale tuin weer beregenen.

Dat volgt uit overleg tussen beide partijen. 'Het water in de gracht wordt op peil gehouden door water van buiten het natuurgebied', vertelt woordvoerster Marike van Woerkom van het waterschap. 'Het gaat om 300 kuub per week.'

Het waterschap stelde eind juli een verbod in voor het onttrekken van grondwater voor beregenen en besproeien in gebieden waar het grondwater onder een kritieke grens kwam. Daar viel De Wiersse onder. Maar het landgoed voerde aan dat het een rijksmonument is met monumentale tuinen en deze dient te beschermen.

Door het akkoord is dat probleem dus van de baan. 'Het is een oplossing waarmee beiden tevreden zijn', aldus Van Woerkom.

