Vermiste vrouw uit Epe dood gevonden in Leiden

LEIDEN - De vrouw die twee weken geleden dood werd aangetroffen in het water langs de Stevenshofdreef in Leiden blijkt een 44-jarige vrouw uit Epe te zijn. Zij werd al enige tijd vermist.

Haar identiteit is vastgesteld op basis van DNA-onderzoek, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

In verband met de zaak zijn twee verdachten aangehouden, onder wie de vriend van de vrouw. Deze 44-jarige Leidenaar heeft volgens het OM een bekennende verklaring afgelegd. Hij wordt verdacht van doodslag en het wegmaken van het lichaam. De Leidenaar verschijnt woensdag voor de raadkamer van de rechtbank, waar over verlenging van zijn voorarrest wordt beslist.

De tweede verdachte, een 50-jarige man uit Leiden, is maandag op vrije voeten gesteld. Hij wees de politie op maandag 30 juli op het lichaam van de vermiste vrouw, dat in het water langs de Stevenshofdreef was verborgen. Hij wordt verdacht van hulp bij het wegmaken van het lichaam en wordt daarvoor vervolgd.