Inwoners van Ulft komen in actie voor gezin dat slachtoffer is van brand Foto: Melvin/Persbureau Heitink

ULFT - Inwoners van Ulft zijn een actie begonnen om het gezin te helpen dat in de nacht van zondag op maandag is getroffen door brand. De boerderijwinkel en het woonhuis ernaast aan Het Goor in Ulft werden door brand verwoest.

Een groep op Facebook, die is opgericht om hulp te bieden, heeft al meer dan 500 leden. Mensen bieden spontaan huisraad aan De groep is opgericht door Hans Bruggeman, die op Facebook zegt dat hij hierover contact heeft met burgemeester Otwin van Dijk. Ook hebben de oprichters van de groep contact met familie. In de groep bieden mensen spontaan huisraad gratis aan. Overstelpt met reacties Bruggeman zegt overstelpt te worden met reacties van mensen die willen helpen. 'We gaan rustig kijken wat nodig is, wanneer, waarheen en hoe. We kunnen niet overhaast overal goederen heen brengen. Er zal zeer waarschijnlijk ook een rekeningnummer komen waar geld heen kan.' Zie ook: Brand verwoest boerderijwinkel en woonhuis in Ulft