Bewoners ontsnappen tijdig bij brand in appartementencomplex Harderwijk Foto: ANP

HARDERWIJK - In een appartementencomplex aan de Breewijd in Harderwijk heeft in de nacht van maandag op dinsdag brand gewoed. Rond 4.30 uur kreeg de politie melding van een brand op de eerste etage van het complex.

De politie was eerder ter plaatse dan de brandweer en deed een eerste aanzet om de brand te doven. Daarbij ademden enkele agenten rook in. Zij werden later behandeld door medewerkers van de ambulance. De bewoners van het appartement dat in brand stond slaagden er tijdig in de woning te verlaten. Ook zij ademden rook in. Ze werden nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer wist de vlammen met twee blusvoertuigen en een hoogwerker onder controle te krijgen.