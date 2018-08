Komen toeristen straks massaal naar de Achterhoek voor dit bijzondere fenomeen?

BORCULO - Het is uniek in de wereld en zou zomaar een nieuwe toeristenmagneet voor de Achterhoek kunnen worden. In de regio moeten acht overdekte bruggen met kunst over de Berkel komen.

Al jaren is Jan Zappeij bezig met dit plan. Nadat er nieuwe bruggen over de Berkel in Borculo werden gebouwd bedacht hij het plan om ze te overdekken met kunstwerken. Intussen zijn de plannen uitgebreid naar bruggen in Eibergen, Lochem en Zutphen.

'Er komen heel veel toeristen richting Gorssel en Ruurlo naar de nieuwe musea', vertelt Zappeij. 'De meeste blijven maar een dagje in de Achterhoek. De crux is hoe we die mensen langer vast kunnen houden en hoe we nieuwe toeristen kunnen lokken.'

De tekst gaat verder onder de foto:

De bruggen moeten hiervoor gaan zorgen is het idee. 'Er zijn overdekte bruggen in de wereld', zegt Zappeij. 'Maar nieuwe overdekte bruggen en ook met kunst bestaan nergens in de wereld.'

Realistische kunst

'We hebben in Gorssel gezien hoe de middenstand profiteert van de toeristen daar. We willen die ook naar andere plaatsen lokken. Dit sluit helemaal aan bij MoRe. Het is realistische kunst. We denken dat dit de manier is om de toeristen in de Achterhoek te laten blijven.'

Volgende week vrijdag worden de plannen gepresenteerd aan gedeputeerden van de provincie, burgemeester en wethouders van de gemeenten en het waterschap. 'Om hen er van te overtuigen dat dit een unieke kans is om een toeristische stroom naar de Achterhoek te krijgen.'