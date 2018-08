Druivenoogst vier weken eerder dan normaal

EDE - Wijngaard Zuid-Veluwe begint deze dinsdag met de druivenoogst en dat is een maand eerder dan gebruikelijk. De mooie zomerse weken hebben er voor gezorgd dat een deel van de druiven langs de A12 bij Ede nu al rijp zijn.

De Solaris, een witte druif, is speciaal gekweekt voor het Nederlandse klimaat en is altijd als eerste klaar voor de oogst. Maar het is niet eerder voorgekomen dat de druiven al in augustus geplukt konden worden.

'De omstandigheden waren voor ons ideaal. We zitten een beetje op een heuvel (op een geluidswal, red.) en vangen meer zon', vertelt Gerben Kuipers van Wijngaard Zuid-Veluwe. 'Daarnaast hebben we eigen water, dus heeft de droogte voor ons geen problemen opgeleverd.'

'Het moet er nu af'

Om te bepalen wanneer kan worden geplukt meet Kuipers het suikergehalte. 'In september, wanneer we normaal gesproken oogsten, zitten we dan op ongeveer 90 procent', legt hij uit. 'Maar nu zitten we met deze druif al op 110 procent. Hij moet er dus echt af, anders kunnen we er straks alleen nog maar dessertwijn of port van maken.'

Eerder kondigden wijnboeren al aan een goed jaar te verwachten, hoewel de droogte op een aantal plek roet in het eten dreigde te gooien. Ook Kuipers is blij met de regen. 'Dan kunnen de druiven zich nog even volzuigen en dat is goed voor de sap-opbrengst', zegt hij.

De oogst is meestal goed voor zo'n 800 tot 1000 kilo druiven, en zo'n 1000 flessen wijn. Hoe dat dit jaar uitpakt is nog even afwachten. Kuipers hoopt op iets meer flessen.

Overvloedige regenval lijkt uitkomst

Volgens Tom Arns, mede-eigenaar van wijngaard Park Westerveld in Arnhem en tot voor een aantal jaren geleden betrokken bij het Wijngaardeniersgilde, kan Gerben Kuipers heel goed de eerste van Nederland zijn die nu al oogst. Maar bij de meeste wijngaarden in Gelderland zijn volgens Arns de druiven juist klein gebleven vanwege de droogte.

De overvloedige regenval lijkt een uitkomst te zijn, maar is het dat juist niet. 'De schilletjes van de te kleine druiven zijn vrij hard geworden en als de druivenstokken ineens veel water gaan opnemen, kunnen de druiven gaan barsten', zegt Tom Arns. 'En dan is niet alleen de toch al beperkte oogst verloren, je hebt ook een enorme wespenplaag'. Hij verwacht dan ook dat meer wijnboeren eerder gaan oogsten dan gebruikelijk.

Zie ook: