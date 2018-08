Deel dit artikel:











VIDEO: bliksem slaat in monumentale boom

ZOELEN - Het noodweer van maandag in onze provincie heeft voor narigheid gezorgd in Zoelen. Daar sloeg de bliksem in een boom.

Niet zomaar een boom. Het gaat om een monumentale Sequoia van zo'n 200 jaar oud. De boom staat aan de Kerkstraat in Zoelen. Zie ook: Wolkbreuken zorgen voor wateroverlast Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52