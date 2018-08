Deel dit artikel:











Tennisster Richèl Hogenkamp slaat US Open vanwege familieomstandigheden over Foto: EPA

DOETINCHEM - Tennisster Richèl Hogenkamp uit Doetinchem slaat dit jaar vanwege familieomstandigheden de US Open in New York over. De huidige nummer 137 van de wereldranglijst betreurt haar absentie bij het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar, zo schrijft ze op Twitter.

Hogenkamp verkeert momenteel in een goede vorm. Zondag schreef ze het ITF-toernooi in Koksijde op haar naam. Eind vorige maand was Hogenkamp tevens de beste op het ITF-toernooi in Praag. Ze is nu tien duels op rij ongeslagen. Dit schreef Hogenkamp op Twitter: Zie ook: Tennister Hogenkamp pakt eerste toernooizege van het jaar