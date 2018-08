Deel dit artikel:











Pas op voor blauwalg in Borculo Foto: Archief Omroep Gelderland

BORCULO - De provincie waarschuwt voor blauwalg in recreatieplas de Hambroekplas in Borculo. Blauwalg is in het water aangetroffen bij metingen door waterschap Rijn en IJssel.

Hierdoor is er een risico op gezondheidsklachten. De provincie waarschuwt om niet door drijflagen van blauwalg te zwemmen en kinderen niet in het water van de plas te laten spelen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52