Wie weet hoe een oude stromiet wordt gebouwd?

ARNHEM - .

Ik ben samen met mijn zoon op zoek naar gegevens of kennis van mensen die nog weten hoe een oude stromiet wordt gebouwd. Wij geven dors demonstraties om te laten zien hoe vroeger de oogst verwerkt werd. We hebben in het verleden zelf al is geprobeerd om een stromiet te bouwen maar dit is mislukt. Ons doel is om de kennis en het vakman van vroeger niet verloren te laten gaan. Heeft u gegevens of de kennis van het bouwen van stromieten dan willen wij graag met u in contact komen.

Kunt u vader en zoon Hoftijzer helpen aan meer informatie over het bouwen van een stromiet? Reageer dan hieronder!