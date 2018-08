Geen paniek, Eelco Sintnicolaas stopt echt niet met atletiek

APELDOORN - Hij leek er vorige week even de brui aan te willen geven, maar als zijn enkel het toelaat, gaat meerkamper Eelco Sintnicolaas door tot de Spelen van Tokyo in 2020.

Op het EK in Berlijn moest hij de strijd staken vanwege enkelklachten en dat was niet voor het eerst. Zijn eerste reactie toen was emotioneel en hij twijfelde over zijn toekomst. Terug in Apeldoorn is er weer optimisme. 'Ik wil verder, alleen moet ik me erbij neerleggen dat het hoogspringen niet meer mijn sterke onderdeel zal worden. Maar Tokyo blijft zeker het doel.'

Toch is het EK wel een desillusie die er even flink heeft ingehakt. 'Als ik had geweten dat het zo zou lopen, was ik liever niet gegaan. Op het moment dat het gebeurde en ik voelde dat mijn enkel niet meewerkte, dacht ik: waarom nou weer? Altijd die enkel, dat is wel vervelend, ja. Berlijn stond heel lang op mijn lijstje en dan is dit absoluut een desillusie.'

MRI-scan

'Maar het grote probleem is, hoe kom ik van die enkelklachten af. Ik ben geopereerd aan deze enkel in 2016 en sindsdien voelt het nooit honderd procent pijnvrij. Nu laat ik maar weer voor de zoveelste keer een MRI-scan maken. Ik wil er nog wel enigszins plezier in hebben. Als je springt en het voelt alsof je enkel niet helemaal heel is, is dat geen pretje.'