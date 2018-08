Wolkbreuken zorgen voor wateroverlast

Bij kinderdagverblijf De Ploeg in Apeldoorn lekte het in de hal, zegt een woordvoerster. 'Het probleem zit op het dak, daar is al iemand even geweest en er zit een naad los. Daardoor lekt het. We zijn het nu aan het herstellen.'

De kinderen hoefden niet geëvacueerd te worden, zegt ze. 'Die vinden het sensatie.' Ook een beddenspeciaalzaak werd getroffen. De winkel aan de Mariastraat is op maandag gesloten voor het publiek.

In Arnhem liep onder meer de Willemstunnel onder.

Dit filmpje werd gemaakt door Ganya Kortschot en Aron Vuurpijl.

In het Spijkerkwartier in Arnhem-Noord viel ook het nodige.