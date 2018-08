VIDEO: wielrenner Fabio Jakobsen verslaat sprintkanon Marcel Kittel

HEUKELUM - Fabio Jakobsen uit Heukelum heeft de eerste etappe van de BinckBank Tour gewonnen. De 21-jarige wielrenner van Quick-Step was na 177,3 kilometer fietsen alle sprinters te snel af in finishplaats Bolsward.

De Duitser Marcel Kittel werd tweede en de Australiër Caleb Ewan van Mitchelton-Scott sprintte naar de derde plaats. Jakobsen mag ook de leiderstrui aantrekken in de individuele tijdrit over 12,7 kilometer die dinsdag in het Limburgse Venray op het programma staat.

De BinckBank Tour, die eerder bekend stond als de Eneco Tour, is een rittenkoers door Nederland en België uit de UCI WorldTour. Vorig jaar won Tom Dumoulin, maar deze editie is de Nederlander van Team Sunweb er niet bij.

