Rechtbank beslist over ouders mishandelde jongen op camping Winterswijk

ZUTPHEN - Welke straf krijgen de ouders van het mishandelde Duitse jongetje dat vorig jaar volledig ondervoed werd ontdekt op een camping in Winterswijk? De rechtbank in Zutphen doet deze dinsdag uitspraak. Tegen de vader en moeder is 5 jaar cel geëist.

Het toen 8-jarige jongetje werd in juli 2017 door een ander gezin op de camping in alle vroegte gevonden toen hij hun koelkast leeg aan het eten was. Hij was naakt, zag er erg mager uit en zat onder de striemen en zweren. Het gezin haalde de campingbeheerder erbij en vervolgens ook de politie. Pas na een tijdje werd duidelijk dat de ouders van het jongetje op de camping stonden. Het jongetje zei uiteindelijk: 'Ik wil andere ouders, want de mijne willen me niet meer. '

Opgesloten in een kist

Het Duitse gezin bleek hun eigen land te zijn ontvlucht omdat de moeder daar nog een straf moest uitzitten, ook voor mishandeling. Sinds een tijdje verbleven ze daarom op campings in Nederland.

In de caravan van het Duitse gezin bleken ook nog twee meisjes en een paar honden aanwezig te zijn. De ouders van de kinderen zijn meegenomen naar het politiebureau en vervolgens liet het jongetje aan de politie zien hoe hij elke nacht -en vaak ook overdag- werd opgesloten in een zwarte kist in de voortent. Zijn ouders zouden hem bovendien vastgebonden hebben met tiewraps en regelmatig geslagen hebben. Hij zou alleen droog of verschimmeld brood te eten krijgen en ook nog eens zijn behoefte moeten doen in de kist.

Gebroken ribben

Vader gaf tijdens de zitting toe dat zijn zoon 'weleens' in de kist moest omdat hij anders wegliep en overlast veroorzaakte doordat hij niet zindelijk was en overal zijn behoefte deed. Volgens de vader was het jongetje onhandelbaar. Moeder ontkent dat ze haar zoon ooit in de kist heeft gestopt. Maar volgens justitie is er bewijs dat de ouders dit beiden structureel deden. Er zijn verschillende app-gesprekken waar dit duidelijk in naar voren komt en het blijkt ook uit de verklaringen van het jongetje zelf en zijn zusje. Bovendien had het jongetje verschillende verwondingen die duiden op langdurige mishandeling en verwaarlozing. Hij had bijvoorbeeld meerdere gebroken ribben en schimmelinfecties.

Het Pieter Baan Centrum kon de geestesgesteldheid van de vader en moeder nauwelijks onderzoeken omdat ze amper wilden meewerken. In Duitsland zou uit eerdere onderzoeken blijken dat de vader een posttraumatische stressstoornis heeft.

Deze dinsdagmiddag horen de man en de vrouw welke straf ze krijgen. Het ouderlijk gezag van de twee is overigens eerder al op last van de Kinderbescherming beëindigd.

