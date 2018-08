Deel dit artikel:











Nijmegenaar (55) aangehouden voor zware mishandeling van agenten Foto: politie

AFFERDEN - Een 55-jarige man uit Nijmegen is zondagavond aangehouden voor zware mishandeling van agenten en het verstoren van de openbare orde. In totaal werden drie personen in het Limburgse Afferden aangehouden.

Mensen uit twee verschillende groepen raakten slaags met elkaar bij een cafetaria. Daarbij is een man van 18 jaar uit Heerlen en Nijmegenaar van 55 jaar aangehouden. Hen wordt onder meer zware mishandeling ten laste gelegd. Even later vlogen bekenden van de ruziemakers elkaar in de haren op een nabijgelegen camping, waar de groepen verbleven. Bij dit opstootje werd een vrouw van 35 jaar uit Heerlen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Het geweld richtte zich dus niet alleen op elkaar, maar ook op de agenten. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52