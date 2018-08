Deel dit artikel:











Rijn heeft bijna laagste waterstand ooit Foto: ANP

TOLKAMER - De Rijn bij Lobith heeft bijna de laagste waterstand ooit bereikt. Alleen in 1949 en 1921 stond het water in de Rijn in deze periode lager, aldus Rijkswaterstaat.

De lage waterstand in Rijn, Waal, IJssel en Maas heeft grote gevolgen. De scheepvaart ondervindt veel hinder van beperkingen en gesloten sluizen. Verschillende jachthavens zijn gesloten wegens de lage waterstand en sinaasappels rollen dwars door woonboten. Weinig regen vanuit het buitenland Vanuit Zwitserland en Duitsland is de afgelopen dagen een minimale hoeveelheid water afgevoerd. Hoewel het daar en ook in Nederland wel af en toe regent, is dat onvoldoende om de grote rivieren in Nederland flink bij te vullen. Als het zo droog blijft en opnieuw warm wordt, is er volgens Rijkswaterstaat een kleine kans dat het water bij Lobith volgende week een historisch lage waterstand heeft. Zie ook: 'Waterstand Rijn gaat onder record duiken' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52