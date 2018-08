Duitsers brengen fietsen terug naar Nederland, maar niemand zit er op te wachten

In vier dagen fietst Baier met ruim 20 landgenoten van Essen naar Utrecht. In Gelderland brengen ze een flashmob aan de Nederlands-Duitse grens bij Millingen aan de Rijn. De fietsen worden tijdens een dansje van de ene naar de andere kant van de grens gebracht. Daarna brengen ze een bezoek aan het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. En voordat ze maandag overnachten in de Kunstwerkplaats in Schuytgraaf nemen ze een duik in de Rijn.

Jochen Baider werd tijdens een barbecue met Nederlandse vrienden bestookt met grappen over de fiets van hun opa's. In Duitsland is dat verhaal niet bekend. Hij zocht het uit en schreef een boek. 'Fahrräder für Utrecht' gaat over een Duitser wier grootvader een fiets had gevorderd in Nederland en op zijn sterfbed wroeging krijgt. Samen met een groep gelijkgezinden fietst de hoofdpersoon daarna naar Nederland. De fietstocht van deze week is op het boek geïnspireerd.

Studenten gepolst

De groep had al gepolst of de studenten in Utrecht zaten te wachten op een gratis Duitse fiets, blijkbaar is dat niet het geval want dinsdag zal een fiets worden overhandigd aan een willekeurige inwoner van Utrecht en daarna worden de overige fietsen aan het goede doel gegeven.

