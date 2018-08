Massale bomenkap in Tiel liet spoor van dode eekhoorns en vogels achter, maar was het illegaal?

TIEL - Het bedrijf Recycling Tiel heeft in 2016 ruim 1500 bomen gekapt aan de Panovenweg, ook wel bekend als het voormalige glasfabriekterrein, in Tiel. De gemeente heeft het bedrijf beschuldigd van illegale bomenkap en deelde daarom een boete uit van ruim 130.000 euro. Maar de rechter was het hier niet mee eens.

'Onze bezwarencommissie heeft Recycling Tiel de boete opgelegd, omdat wij van mening zijn dat de bomenkap in strijd is met de wet. Ze hadden namelijk geen vergunning. Het recyclebedrijf is in hoger beroep gegaan, waarna ze gelijk heeft gekregen van de rechter. De rechtbank heeft uiteindelijk onze boete verworpen', vertelt Nanny Roelen, woordvoerster van de gemeente Tiel.

De gemeente gaat de uitspraak beoordelen. Ze is van plan om de mogelijkheden van hoger beroep te onderzoeken.

Dode eekhoorns en verwoeste vogelnestjes

Nadat Recycle Tiel in 2016 ruim 1500 bomen kapte, liet zij een spoor achter van dode eekhoorns en verwoeste vogelnestjes die in de bomen leefden. Dit was een reden voor de gemeente om niet stil te blijven zitten, maar door een vormfout die ze destijds zelf heeft gemaakt, is het lastig om het bedrijf nu nog op de vingers te tikken.

Het bedrijf kapte de bomen in een tijd dat er een andere wet gold dan de 'bomenverordeningswet' die nu geldt. De oudere wet was strenger, maar de gemeente Tiel heeft destijds onvoldoende vastgelegd welke bomen in Tiel wel of niet gekapt mochten worden. Dat betekent dat ze haar verhaal niet hard heeft kunnen maken voor de rechter, waardoor de boete verworpen is.