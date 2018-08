Veel emotie na stalbrand Zutphen: 'Mijn tante is op deze plek geboren'

ZUTPHEN - De geiten die in de nacht van zondag op maandag levend zijn verbrand in een schuur in Zutphen, waren 'wedstrijdgeiten'. Dat zegt de eigenaar tegen Omroep Gelderland. Ook is er bij de brand asbest vrijgekomen.

De hulpdiensten werden rond 0.30 uur gealarmeerd. Bij aankomst sloegen de vlammen uit het dak, de geiten waren toen al niet meer te redden. De brandweer heeft de schuur gecontroleerd laten uitbranden. Het huis van de geiteneigenaar, dat er naast stond, is nat gehouden om te voorkomen dat de vlammen over zouden slaan naar de woning.

Schade goed zichtbaar

De volgende dag is de schade goed zichtbaar. Gele linten zijn om de schuur gespannen, omdat er asbest is vrijgekomen. De schuur is het oude huis van de ouders van de geiteneigenaar, die liever anoniem willen blijven.

'Mijn tante is in dit huis geboren, toen ze een kijkje kwam nemen vandaag, kon ze het niet drooghouden.' De eigenaar heeft zelf een nieuw huis naast het ouderlijk huis laten bouwen. Deze was ook niet meer bewoond.

'Nog brood verkruimeld'

De eigenaar baalt flink van de situatie. 'Ik heb veel tijd in de geiten gestoken en heb er altijd goed voor gezorgd.' Anderhalf uur voordat de brand uitbrak is de man nog bij de geiten geweest. 'Ik heb nog een brood voor ze verkruimeld, zodat ze allemaal genoeg te eten hadden.'

De geiten waren bedoeld voor wedstrijden. 'We hadden gisteren voor de brand nog een geit gekocht om de boel te laten fokken. Deze kunnen we nu ook weer afzeggen.' Naast de geiten stonden er ook vier nieuwe elektrische fietsen in de schuur, een wasmachine en een aantal meubels.

Volgens de eigenaar wordt vandaag de weg al vrijgemaakt van asbest. Wanneer de rest wordt verwijderd is niet bekend.

