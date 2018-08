Deel dit artikel:











Drankrijder betrapt in Dreumel

DREUMEL - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag in Dreumel een man betrapt die te veel had gedronken.

Agenten lieten de 27-jarige Drutenaar blazen op de Lageweg. Omdat uit de blaastest bleek dat hij te veel had gedronken, namen ze hem mee naar het bureau. Het ademanalyseapparaat gaf 570 ug/l aan, waar maximaal 220 is toegestaan. De man moet het voorlopig zonder zijn rijbewijs stellen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52