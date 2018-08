Analyse: NEC heeft nu wel waar het vorig seizoen aan ontbrak

NIJMEGEN - NEC gaat vrijdag beginnen aan het seizoen. De Nijmegenaren lijken er in meerdere opzichten op vooruit te zijn gegaan.

NEC heeft nu een selectie waarmee de club vorig seizoen zonder problemen kampioen was geworden. En zou zich met deze spelersgroep waarschijnlijk zelfs kunnen handhaven in de huidige eredivisie, die aan de onderkant niet zo sterk bezet lijkt. Maar door het falen in het afgelopen jaar kan NEC die strijd niet aangaan en is de club veroordeeld tot de eerste divisie.

Karakter en ervaring

De les van dat mislukte seizoen is dat karakter, ervaring en leiderschap onontbeerlijk zijn. NEC had geen spelers met zulke eigenschappen en heeft ze daarom nu wel binnengehaald. Joey van den Berg is daar het prototype van, maar ook de terugkeer van Rens van Eijden is in dat opzicht een belangrijke zet, net als het aantrekken van de ervaren doelman Gino Coutinho. Vorig seizoen was Marco van Duin bijna de enige die zijn mond open deed, alleen was hij reservedoelman. En Mart Dijkstra werd tot aanvoerder benoemd en voelde daardoor misschien wel te veel verantwoordelijkheid, waaraan hij ten onder ging. Nu kan hij in de luwte waarschijnlijk aanhaken bij de nieuwe leiders. En qua karakter mag er ook veel worden verwacht van de nu nog geblesseerde Randy Wolters.

Creativiteit

Vorig seizoen parasiteerde NEC op de bevliegingen van Arnaut Groeneveld, Ferdi Kadioglu en Mo Rayhi. Die zijn nu weg, maar NEC heeft met Brahim Darri, Paolo Sabak en Randy Wolters ook heel wat individuele kwaliteit binnen gehaald. Bovendien heeft de pas 18-jarige Ole Romeny zich spectaculair ontwikkeld en kan Anass Achahbar als aanvallende middenvelder ook veel toevoegen qua creativiteit. Maar de belangrijkste toevoeging is wellicht Tom Overtoom, een middenvelder met een goede pass en scorend vermogen, een type speler dat vorig seizoen ontbrak bij NEC.

Het talent Ole Romeny (foto: Broer van den Boom)

Gelouterde basis

Een ander voordeel is dat deze selectie op Anass Achahbar na geen huurlingen kent en dat de meeste spelers voor meerdere jaren zijn vastgelegd. Voor de langere termijn is dat prettig, want vanaf 2013 zijn er iedere zomer zeker tien nieuwe spelers gekomen. NEC kan een gelouterde basiself in het veld brengen en heeft dan nog genoeg spelers achter de hand. Gino Coutinho begint normaal gesproken onder de lat, maar de van Jong Ajax overgekomen Norbert Alblas wil de concurrentie graag aangaan. Guus Joppen en Terry Sanniez mogen het uitvechten voor de rechtsbackpositie. Voor het centrum is Rens van Eijden een zekerheid, de kandidaten voor de andere positie zijn Josef Kvida , Frank Sturing, Robin Buwalda en Mart Dijkstra. Leroy Labylle is de beoogde linksback.

Op het middenveld is Tom Overtoom een zekerheid, net als Joey van den Berg. Anass Achahbar kan dan op tien spelen, maar als hij in de voorhoede nodig is, komen Mart Dijkstra en Kevin Jansen in aanmerking voor een basisplaats. Sven Braken is de nummer één in de spits en als hij fit blijft, is hij waarschijnlijk goed voor zeker twintig doelpunten. foto: Broer van den Boom

Brahim Darri is normaal gesproken de vaste rechtsbuiten en zolang Randy Wolters niet fit is, kan Ole Romeny zijn kans wagen op de linkerflank. Al is NEC nog wel bezig om een extra vleugelspits met diepgang aan te trekken.

Technische staf een eenheid

De technische staf van NEC is ook een belangrijke factor. De teruggekeerde Jack de Gier is een icoon van de club en wil zijn elftal verzorgd voetbal laten spelen. Hij klikt perfect met zijn oude maatje Patrick Pothuizen en Adrie Bogers, die vorig jaar geforceerd hoofdtrainer moest zijn, vindt daar ook prima aansluiting bij. De gelouterde keeperstrainer Gabor Babos en de bevlogen teammanager Muslu Nalbantoglu voegen ook veel toe aan de hechte eenheid op de bank. Een contrast met vorig seizoen, toen Pepijn Lijnders een eenling leek, die er bovendien nooit in slaagde om zijn voetbalvisie door te voeren binnen het elftal. Trainer Jack de Gier (foto: Broer van den Boom)

Het grootste probleem voor NEC is de competitie waarin ze dit jaar terechtkomen. Vorig seizoen was de zwakste eerste divisie ooit, waarin beloftenteams de boventoon konden voeren en Jong Ajax zelfs kampioen werd. Nu is de eerste divisie met een bespottelijke sponsornaam juist sterker dan in jaren, met traditionele eredivisieclubs als FC Twente, Sparta, Roda JC en NEC zelf. Terwijl ook ploegen als Cambuur en Go Ahead Eagles zich willen revancheren na een minder seizoen. En ook Jong Ajax en Jong PSV kunnen weer bovenin meedoen, al is dat voor spek en bonen. Maar de vraag is of al die ploegen zich wel zo gericht hebben versterkt als NEC, dat voorzichtig blijft met het uitroepen van een doelstelling: top vijf en dan via de play-offs proberen te promoveren. Het woord kampioenschap wordt bewust vermeden, want ook dat is een les van vorig jaar.