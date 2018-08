Deel dit artikel:











Mark Rutte bedreigd: 'Als ik in de problemen kom, hak ik je kop eraf' Foto: ANP

ZUTPHEN - Een 26-jarige man uit Apeldoorn staat deze maandag voor de rechter in Zutphen omdat hij premier Rutte bedreigd zou hebben. De man was bang dat hij geldproblemen zou krijgen als de Wajong-regeling wordt veranderd. Daarom wilde hij VVD'ers mishandelen en Mark Rutte doden, is de aanklacht.

De verdachte, Stephan M., wordt ervan verdacht Rutte een e-mail te hebben gestuurd waarin hij dreigt met een 'terroristisch misdrijf'. Dat blijkt uit de tenlastelegging die de officier van justitie maandagmiddag voorlas. 'Cadeau voor ISIS' M. zou geschreven hebben dat hij 'zich genoodzaakt ziet verschillende VVD'ers te mishandelen'. Ook zou hij hebben geschreven dat hij 'Allah akbar' de kop van Rutte eraf wil hakken met zijn zwaard, zodat hij 'die irritante tyfuslach nooit meer hoeft te zien'. De Apeldoorner vervolgde met: 'Ik stuur die kop lekker naar ISIS als cadeautje.' Zijn mail aan premier Rutte leidde hij in met de vraag of de politiek het 'bestaansrecht' voor Wajongers intact wil houden, waarbij de man toevoegt zelf autisme te hebben. Hij zegt bang te zijn dat hij in de financiële problemen komt en 'onder een brug moet liggen creperen'. Zo'n situatie is in zijn ogen een 'genocide' op mensen zoals hijzelf. De rechter doet op deze eerste zittingsdag nog geen uitspraak in de zaak. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52