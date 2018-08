Vitesse gesteund door 772 fans in Basel

BAZEL - Vitesse wordt donderdag in Zwitserland door 772 fans gesteund bij de return tegen FC Basel. Dat meldt de Arnhemse club maandag.

Vitesse gaat in het St. Jakob-Park proberen de 1-0-nederlaag van vorige week weg te poetsen. Uitgerekend ex-Vitessenaar Ricky van Wolfswinkel scoorde toen in GelreDome.

In Basel kan Vitesse op meer steun rekenen dan september vorig jaar in Nice. Toen reisden er zo'n 600 fans mee voor de ontmoeting in de Europa League. In november gingen zo'n 1500 supporters mee naar Rome, waar Vitesse het opnam tegen Lazio.