Sproeien in de regen: raar, maar echt nodig

ARNHEM - Ondanks de regen die deze maandag valt in Gelderland, moet er toch flink worden gesproeid.

In Arnhem-Zuid wordt uit een vijver water gepompt, dat vervolgens wordt gebruikt om kwetsbare gewassen te besproeien. 'Vooral de nieuwe aanplant heeft het moeilijk', legt Adrie van Dam van het Edese bedrijf Vaarkamp uit. 'Ze laten het blad al hangen, je moet er iedere week langs. We zijn er al een week of zes mee bezig. Maar deze zomer is wel heel extreem. Als we niet zouden sproeien, gaat al die jonge beplanting dood. Want die zijn nog niet goed geworteld en kunnen niet bij het grondwater.'

Stadsdeelmanager Esther Hoogendoorn van Arnhem-Zuidoost ziet de noodzaak ook in. 'Dat lijkt raar in de regen, maar de regen die er valt kan de lange periode van droogte niet compenseren. Bomen van twee jaar oud en beplanting die er nog niet zo lang staat. Bomen die al niet zo sterk zijn, zijn ook heel droog. De takken worden wat brosser en dan kunnen ze afbreken. We zijn deze zomer wel heel erg met de neus op de feiten gedrukt, dus we moeten bij gemeente ook zeker nadenken over wat we moeten doen bij warmere zomers. Wat betekent dat voor soorten beplanting en bomen?'