Verdachte dodelijke steekpartij Arnhem langer vast

ARNHEM - De verdachte van een dodelijke steekpartij in Arnhem blijft langer vastzitten. Een 23-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van het doodsteken van een 53-jarige Arnhemmer begin deze maand.

Politiewoordvoerder Simen Klok zegt dat de inbewaringstelling van de man is verlengd. Er wordt dus verder onderzoek gedaan.

De dodelijke steekpartij vond vorige week woensdagavond plaats in de Arnhemse wijk Elderveld. Buiten bij een flat werd een dode man aangetroffen.

In de flatwoning was de 23-jarige aanwezig. Hij werd direct als verdachte aangehouden. Verdere details over de zaak zijn nog niet bekend.

