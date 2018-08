De Pareltjes van Terborg en omgeving

ARNHEM - In deze vijfde aflevering van Pareltjes van Gelderland bezoekt Marlies Claasen kasteel Wisch in Terborg, de volledig gerestaureerde korenmolen van Voorst nabij Gendringen, Erfgoed Landfort in Megchelen en De Moezeköttel, een noodwoning daterend van net na de Tweede Wereldoorlog. Muziek is van pianiste Iris Terpstra.

Kasteel Wisch is een oase van rust vlakbij het centrum van Terborg en heeft een bijzondere vorm. Het bestaat uit een verzameling van gebouwen in een L-vorm: het hoofdgebouw, het woongebouw, de dienstvleugel en drie torens.De ronde toren is het oudst: gebouwd in de 15e eeuw.

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werd de Korenmolen in Voorst na een beschieting zwaar beschadigd waardoor de molen niet meer malen kon. De molen raakte in verval. In 1999 kwamen inwoners van Voorst in actie om de molen weer aan het draaien te krijgen. Het kostte veel energie en inzet van vele vrijwilligers maar na ruim 10 jaar is dat gelukt.

Erfgoed Landfort was een buitenhuis van de adel, een havezate. Het was een vierkant huis met vier torens op de hoeken. het is door de eeuwen heen veel van eigenaar gewisseld en die eigenaren zaten vaak krap bij kas, waardoor het huis in verval raakte. Tot Johan Albert Luyken het landgoed op een veiling kocht in 1823. Hij maakte ervan wat het nu is. Hij breidde het huis uit en gaf het het uiterlijk wat je nu nog kunt zien.

Tijdens de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog werd Megchelen nog zwaar getroffen. Niet door de Duitsers maar door de geallieerden om de halsstarrige bezetters te verjagen. Hierdoor ontstond er een woningnood en om iedereen toch onderdak te bieden, werden er direct na de oorlog vele noodwoningen gebouwd. Hier is de Moezeköttel er één van.

Pareltjes van Gelderland. Deel 5 - uitzending 19 augustus, 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald). Ook online (terug) te zien op www.gld.nl/tv en YouTube.