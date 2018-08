Deel dit artikel:











Geiten levend verbrand in stal Zutphen Foto: Melvin/Persbureau Heitink

ZUTPHEN - Bij een brand in een schuur in Zutphen zijn in de nacht van zondag op maandag tien geiten om het leven gekomen. De schuur aan de Bronsbergen vatte door nog onbekende oorzaak vlam.

Hulpdiensten werden rond 0.30 uur gealarmeerd. Bij aankomst sloegen de vlammen uit het dak, de geiten waren toen al niet meer te redden. De brandweer heeft de schuur gecontroleerd laten uitbranden. Een huis dat ernaast stond is nat gehouden om te voorkomen dat de vlammen over zouden slaan naar de woning.