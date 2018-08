Deel dit artikel:











Man van John Frostbrug Arnhem afgepraat Foto: Persbureau Heitink Foto: Arnhem-mijn-stad Facebook Foto: tipgever Omroep Gelderland

ARNHEM - De John Frostbrug in Arnhem is zondagavond enige tijd afgesloten geweest omdat een man op de bogen van de brug was geklommen.

De man heeft ongeveer een kwartier op het hoogste punt van de brug gezeten. Volgens de politie dreigde hij van de brug te springen. Rond 21.05 uur kwam de man uit zichzelf naar beneden. De brug was in verband met de hulpverlening enige tijd afgesloten voor verkeer. Agenten hebben de man ingerekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52