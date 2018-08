Coniferen gaan in vlammen op in Ede

EDE - Een rij coniferen is zondagavond aan de Hakselseweg in Ede vlammen opgegaan.

In eerste instantie leek het als of een dak van een bedrijfspand in de brand stond, maar toen de politie ter plaatse kwam zagen zij dat het om een coniferenhaag ging.

De brandweer had de brand snel onder controle. Niemand raakt bij de brand gewond.

Vermoedelijk is de de brand ontstaan bij het het wegbranden van onkruid.