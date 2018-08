Actie voor meer bomen in de wei voor koeien

BEEK-UBBERGEN - Er moeten weer bomen in de weilanden komen te staan, zodat koeien en andere grazers verkoeling kunnen zoeken in de schaduw. Daarom is stichting Waarde uit Beek-Ubbergen een actie gestart.

De afgelopen weken maakten veel mensen zich zorgen over hoe weidedieren de warmte konden ontsnappen. Veel koeien bleven binnen, in de schaduw van de stal. Stichting Waarde wil dat de koeien ook in de weide de schaduw op kunnen zoeken en startte samen met radioprogramma Vroege Vogels en LandschappenNL de campagne 'Bomen voor Koeien'.

Het doel is om een diervriendelijk landschap te realiseren: met schaduwbomen, heggen, poelen en ecologisch beheerde slootranden. De campagne is een vervolg op de campagne uit 2000. Toen werden ruim 100.000 bomen aangeplant. Door de warme zomer is de actie nieuw leven in geblazen.

Voor 10 euro kan een certificaat worden gekocht, waarmee één boompje wordt geplant. Daarbij geldt wel dat het om inheemse bomen en struiken moeten gaan, ze in het landschap moeten passen, dat er per locatie een goede balans is tussen het aantal boompjes en het aantal koeien en dat ze worden geplant in of langs weilanden.

Weldoeners krijgen na afloop van het plantseizoen (in april volgend jaar) een verslag over wat er met het geld is gedaan.

