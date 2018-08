Schippers en Van Hunenstijn pakken zilver met estafetteploeg op EK

BERLIN - De Nederlandse vrouwenestafetteploeg heeft zilver gepakt op het EK bij de 4x100 meter.

Dafne Schippers uit Oosterbeek en Marije van Hunenstijn uit Apeldoorn maken deel uit van deze ploeg, samen met Jamile Samuel en Naomi Sedney. Schippers opende en daarna kwam Van Hunenstijn. Nederland had even de leiding, maar in de slotmeters kwam de Britse loopster er nog voorbij. Nederland won dit onderdeel in 2016.

Het aantal Gelderse medailles komt daarmee op zes. Sifan Hassan uit Arnhem pakte goud op de vijf kilometer. Zilver was er voor de Nijmeegse Susan Krumins op de tien kilometer. Dafne Schippers (foto) pakte naast deze zilveren medaille ook zilver op de 200 meter en brons op de 100 meter. En Van Hunenstijn was met met de estafetteploeg ook goed voor zilver.