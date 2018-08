Schippers en Van Hunenstijn naar finale 4x100 meter

BERLIN - De Nederlandse vrouwenestafetteploeg heeft zich geplaatst voor de finale van de 4x100 meter.

Dafne Schippers uit Oosterbeek en Marije van Hunenstijn uit Apeldoorn maken deel uit van deze ploeg, samen met Jamile Samuel en Naomi Sedney.

Het viertal kwam tot een tijd van 42,62 en was daarmee tweede achter Groot-Brittannië. Nederland won dit onderdeel in 2016. Later vanavond is de finale.