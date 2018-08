Ambitieus Geldersch Vierspan Team geen Nederlands kampioen, maar gaat wel voor WK

BEEKBERGEN - Het Geldersch Vierspan Team, onder leiding van Hans Heus, heeft dit weekend naast het Nederlands kampioenschap gegrepen. Het team werd vijfde tijdens het Paardenspektakel in Beekbergen.

Hans was zaterdag nog optimistisch. Op drie onderdelen moest het team zich dit weekend bewijzen: dressuur, marathon en kegel rijden. Uiteindelijk was het Gelderse team een prima middenmotor met plek vijf van de acht teams die alle onderdelen uitreden.

Koos de Ronde winnaar

Ruiter Koos de Ronde ging er met de winst vandoor. Met zijn team uit Zuid-Holland liet De Ronde de concurrentie ver achter zich.

Hans en zijn bijrijders leggen de lat graag hoog. 'In 2020 is het wereldkampioenschap weer in Nederland, daar willen we bij zijn', vertelden ze eerder.

