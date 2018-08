Motorrijder vliegt uit de bocht bij afrit A50

HEERDE - Een motorrijder is zondag gewond geraakt nadat hij uit de bocht vloog bij de afrit van de A50 bij Heerde.

De motorrijder reed in de richting van Zwolle naar Apeldoorn en raakt door onbekende oorzaak van de weg.

Het slachtoffer kwam in een heideveld tot stilstand en moest met een schepbrancard in de ambulance worden geholpen en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De afrit was enige tijd afgesloten door het ongeval.