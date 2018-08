Abena gaat zijn eredivisiedebuut nooit vergeten

DOETINCHEM - Myenty Abena maakte zijn eredivisiedebuut met De Graafschap tegen Feyenoord.

Het werd een onvergetelijke middag voor de rechtsback. 'Wat een geweldige wedstrijd. De supporters staan er vol achter. Elk duel dat je wint, krijg je kippenvel, want dan hoor je het publiek erachter staan. Als ik zorg dat ik mijn duels win en de andere spelers zorgen dat zij goed aan de bal zijn, dan zijn we onsterfelijk. Ik ga dit nooit meer vergeten. Nooit meer!"

"We moeten nu doorpakken. Het kan een heel leuk seizoen worden, maar we moeten ons hoofd erbij houden. Maar dit zit in ons, we moeten dit er nu elke week uit laten komen. Je moet ergens beginnen en als het begin goed is, krijg je vertrouwen voor het einde."