Slutskiy vindt elke wedstrijd met Vitesse een avontuur

ARNHEM - Vitesse-trainer Leonid Slutskiy kende een zeer goed debuut in GelreDome. De Russische coach zag zijn ploeg met 5-1 winnen en in de slotfase werd zijn naam gescandeerd. De Rus was na afloop tevreden, maar ook waakzaam.

'We zijn namelijk zeker nog niet stabiel. Het is bij elke wedstrijd nog een soort avontuur. Ik weet niet welke stap we zetten. Is het goed gras, of slecht gras? Of zal het gaan regenen?' Vandaag scheen in ieder geval de zon voor Vitesse op goed gras. 'Maar ik ben nog altijd voorzichtig, we begrijpen elkaar goed, maar nog niet voor 100 procent. De volgende wedstrijd is moeilijk te voorspellen', aldus de Rus na afloop.

Zo was Slutskiy bijvoorbeeld absoluut niet tevreden over de eindfase van zijn ploeg. 'Daarin moeten we de focus houden, ik wil de hele wedstrijd controleren. Niet tot tien minuten voor het einde. Want Groningen kreeg nog serieuze kansen, dat vind ik niet goed.'

Toch moet de coach wel tevreden zijn. Na één wedstrijd lijkt Vitesse de eerste plek op de ranglijst te pakken te hebben. 'Maar dat vind ik niet representatief. Als we de eredivisie nu stoppen, kunnen we feest vieren. Maar voor mij is het alleen maar één stap vooruit.'