Graafschapper Fabian Serrarens maakt Feyenoorders helemaal gek

DOETINCHEM - Fabian Serrarens was een kwelgeest voor Feyenoord. De spits van De Graafschap maakte de 1-0 en blonk uit.

Hij maakte de spelers van Feyenoord ook gek met zijn duelkracht en slimmigheden. "Echt een prima middag. Als je dit vooraf had gezegd, had iedereen je voor gek verklaart. Niks te klagen dus. Al in het begin zag je dat je er doorheen kon voetballen. En zij zetten niet echt druk. De tweede helft wel, tot die rode kaart. Daarna speelden we het slecht uit en hadden we ook nog wel wat geluk."

Serrarens speelde zijn eerste wedstrijd in de eredivisie. "Als ik hier vooraf voor had kunnen tekenen, had ik dat blind gedaan. Lekker, zeker om je eerste wedstrijd direct te scoren. Dit smaakt zeker naar meer."