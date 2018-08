Uitblinker Beerens: 'Dit heeft met vertrouwen te maken'

'Daar ben ik heel erg blij mee. Want ik speel nu in een andere rol dan ik gewend ben, ik kom wat meer bij de goal en kan zo ook meer voorzetten afgeven', verklaart de buitenspeler na afloop.

Tekst gaat verder na de video:

Beerens kwam vorig jaar in de winterstop naar Vitesse, maar had een moeizaam begin. Eind vorig jaar maakte hij al stappen en nu lijkt hij er echt te staan. 'Ja, maar dat heeft ook een beetje met vertrouwen te maken. Ik had vorig jaar wat tijd nodig om mij aan te passen en het team was niet in goede doen. Toen kwam er een nieuwe trainer met nieuwe energie en daar heb ik van geprofiteerd.'

En Beerens was niet de enige die scoorde. Door de vijf doelpunten gaat Vitesse voorlopig aan kop in de eredivisie. 'Dit is alleen pas het begin, het is leuk om te zien. En we hebben ook voorin vandaag allemaal gescoord, beter kan niet.'