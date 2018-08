Deel dit artikel:











Opperste concentratie bij neerzetten 200.000 dominostenen Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Er wordt zondag in stilte en opperste concentratie gewerkt in sporthal Kermisland in Arnhem. Eén verkeerde beweging en een deel van de 200.000 dominostenen die nodig zijn voor een nieuw record valt om.

Het Dutch Domino Team is ambitieus en werkt met 11 mensen in de sporthal. Vorig jaar werd er een Nederlands amateurrecord verbroken met 145.911 omgevallen dominosteentjes. Dat record gaat omver, aldus het team. Volgende week zaterdag moeten alle 200.000 stenen overeind staan én ook weer omvallen. Dat betekent dat er 30.000 stenen per dag moeten worden neergezet. Om die aantallen te realiseren zijn dit jaar 3 nieuwe bouwers bij de recordpoging betrokken. (tekst gaat verder onder de video) Gesloten deuren Om alles goed te laten verlopen, blijven alle deuren in de sporthal komende week goed gesloten. Verder zitten de leden van het Dutch Domino Team ver uit elkaar om de kans op omvallen te verkleinen. Het thema van dit jaar is wildlife. De 200.000 steentjes beelden allerlei dieren uit.