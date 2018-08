Bejaarde Wageningse bestolen tijdens bezoek 'verpleegster'

WAGENINGEN - Een bejaarde inwoonster van Wageningen is dit weekeinde slachtoffer geworden van een babbeltruc. De vrouw mist flink wat sieraden en een hoeveelheid geld, aldus de politie.

De Wageningse deed zaterdag rond 13.00 uur de deur open van haar woning aan de Stadsbrink. Voor de deur stond een blanke vrouw in een witte jas en broek. Zij deed zich voor als verpleegster. Toen de bejaarde vrouw met haar in gesprek was, glipte een andere, onbekend gebleven persoon de woning binnen. Het slachtoffer ontdekte daarna dat haar geld en sieraden waren verdwenen. Het betreft onder meer gouden ringen en oorbellen.

Politieagenten startten direct na de melding een buurtonderzoek. De vrouw in de witte kleding is 30 à 40 jaar oud en heeft kort bruin haar. De politie is op zoek naar eventuele getuigen.