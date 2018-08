Deel dit artikel:











Acht straten in Barneveld zonder stroom Foto: Pixabay

BARNEVELD - In acht straten in Barneveld is de stroom uitgevallen. Dat meldt netbeheerder Liander.

Het gaat om postcodegebied 3771. De oorzaak is volgens Liander een kabelstoring die vanzelf is ontstaan. Hoeveel klanten zijn getroffen, is niet bekend. Naar verwachting is de storing voor 17.00 uur opgelost. De getroffen straten: Bentincklaan

Esweg

Johan Walburglaan

Van Haersoltelaan

Van Renesselaan

Wethouder Rebellaan

Wethouder Zandbergenlaan

