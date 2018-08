Metershoge carnavalswagen op A2 was gevaar op de weg

HEDEL - De metershoge carnavalswagen die in de nacht van zaterdag op zondag met zo'n 45 km/uur over de A2 bij Hedel sukkelde, kon niet harder omdat hij werd voortgetrokken door een personenauto. 'Ik sta er echt van te kijken dat ze niet op de bon zijn geslingerd', zegt Frits Straver van Carnavalsvereniging De Smilies, die het voertuig bouwde.

Straver vertelt dat de wagen was verkocht aan een groep uit België en zaterdagavond was opgehaald in Wijk bij Duurstede. 'Ze kwamen met een jeepje. Ik stond daar echt versteld van, want als je dan moet remmen is er geen houden meer aan. Wij gebruiken altijd vrachtwagens.'

Beelden van het transport (tekst gaat verder onder de video):

Geen bon

De Belgen hadden er blijkbaar alle vertrouwen in, want om 23.15 uur gingen ze met hun nieuwe aanwinst de weg op. Op de A2 bij Hedel kreeg de politie ze in de gaten, maar die vond het niet nodig om een bon uit te schrijven. De Belgen mochten hun weg vervolgen, maar dan wel binnendoor.

Foto's van de wagen (tekst gaat daaronder verder):

Uiteindelijk kwam de carnavalswagen rond 6.15 uur aan op de plek van bestemming in België. 'Ik kreeg vanochtend vroeg een berichtje van ze. Over die paar honderd kilometer hebben ze een uurtje of zeven gedaan', blikt Straver terug.

Zelf heeft hij nog nooit problemen gehad met het vervoeren van zulke grote creaties. 'Ik doe dit al 14 jaar, maar ben nog nooit van de weg gehaald.'

