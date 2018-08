Vitesse walst over Groningen heen

EINDSTAND VITESSE - FC GRONINGEN: 5-1

90': Afgelopen!

90': Slutskiy gaat staan. Hij wordt toegezongen door het Arnhemse publiek.

89': Weer een kansje voor Doan, maar nu is het Eduardo die de bal pakt.

87': Doan krijgt nog een enorme kans voor FC Groningen, maar de middenvelder schiet de bal hoog over.

82': Uitblinker Beerens gaat naar de kant. Hij wordt vervangen door Thomas Bruns.

77': En Bryan Linssen heeft genoeg gedaan vandaag. Mitchell van Bergen mag hem vervangen.

75': Trainer Leonid Slutskiy gaat Oussama Darfalou laten debuteren in Arnhem. De Algerijnse topscorer van vorig jaar vervangt Tim Matavz.

70': GOAL! Wat een bal van Matus Bero op Tim Matavz. De Sloveense spits weet daar wel raad mee en knalt de bal keihard achter Padt. Vitesse staat op dit moment virtueel eerste.

65': GOAL! Nu zit hij er wel in. Uitblinker Beerens geeft een goede voorzet en Jake Clarke-Salter staat klaar in het strafschopgebied. Hij tekent voor de 4-1 met een kopbal. Nog één treffer en Vitesse is koploper na dit weekend.

64': En weer een kans voor Vitesse. Karavaev is nu degene die eens uithaalt, maar Padt redt uitstekend.

63': Meteen weer een grote kans voor FC Groningen, maar een uithaal van Mahi eindigt op de paal. Geluk voor Vitesse.

62': GOAL! Daar is de 3-1 voor Vitesse. Roy Beerens wordt diep gestuurd en krijgt een niet te missen kans, maar hij heeft er nog wel drie keer voor nodig voor hij er daadwerkelijk inzit.

55': Nu een kansje voor Vitesse. Beerens sluipt naar binnen en haalt uit, maar zijn schot is niet krachtig genoeg.

51': Kans voor FC Groningen nu. Een kopbal van Van Weert wordt opgevangen door Eduardo.

50': Daar was bijna de 3-1. Beerens komt door over rechts en geeft een voorzet die bijna door Linssen wordt gescoord, maar doelman Padt staat in de baan van zijn schot.

49': Waar Vitesse bij de goal stond te slapen, staat het verdedigend niet eens heel onaardig. Karavaev en Van der Werff houden de deur aardig dicht.

Foto: Wil Kuijpers

46': We zijn weer begonnen.

46': Rust.

45': GOAL! Daar komt Vitesse dan toch weer op voorsprong. Het is Bero die een voorzet van Beerens binnenkopt. Het is de eerste goal in dienst van Vitesse voor de middenvelder.

43': Vitesse heeft het even moeilijk. Een vrije trap van de Groningers eindigt nu in de handen van Eduardo.

39': GOAL! Tom van Weert lijkt zijn actie te zien stranden op de achterlijn, maar hij geeft de bal nog net voor aan Doan, die de bal onder Eduardo doortikt. Het staat 1-1.

34': Vitesse steekt veel energie in de duels en daar heeft FC Groningen het moeilijk mee. Ze hebben veel overtredingen nodig.

29': Nu een grote kans voor FC Groningen, maar uit een vrije trap wordt de bal naast gekopt door Tom van Weert.

24': Daarna heeft Linssen het al snel aan de stok met Mike te Wierik, maar de twee sluiten ook weer vrede.

22': GOAL! Karavaev komt goed door aan de rechterkant en geeft een goede voorzet. Uitgerekend oud-FC Groningenspeler Bryan Linssen schiet de 1-0 binnen.

16': Het sfeervak doet haar naam in ieder geval wel eer aan.

12': Daar is de eerste kans voor Vitesse. Matavz kopt een voorzet op de lat.

9': Matus Bero kwam voor een bedrag van meer dan een miljoen over naar Vitesse vanuit AS Trencin, maar hij wist tot nu toe nog geen vaste basisplaats te veroveren. Lukt hem dat vandaag tegen FC Groningen wel?

7': De wedstrijd begint matig. De ploegen hebben nog geen kansen gecreëerd.

1': We zijn begonnen.

14.28 uur: Daar zijn beide ploegen, we kunnen zo beginnen.

14.25 uur: Het sfeervak, dat Vitesse sinds dit jaar heeft, wordt zo geopend. Onder andere de geblesseerde Gong en technisch directeur Van Hintum zullen in het vak plaatsnemen.

14.20 uur: Over tien minuten start hij aan zijn eerste wedstrijd als coach in de eredivisie.

14.15 uur: Edward Sturing daarentegen staat vooral in zijn eentje te observeren.

14.10 uur: Assistent-trainers Nicky Hofs en Oleg Yarovinskiy, vermaken zich wel samen.

14.05 uur: Remko Pasveer is ook nu weer gepasseerd als eerste doelman. Eind vorig jaar verloor hij zijn plek aan Jeroen Houwen, nu krijgt Eduardo de voorkeur.

14.00 uur: Trainer Leonid Slutskiy heeft zijn interview bij Fox erop zitten. Vanaf nu begint het ijsberen langs de kant.

13.55 uur: Alexander Büttner, die afgelopen donderdag uitviel met een blessure, is er vandaag ook weer 'gewoon' bij.

13.50 uur: Maikel van der Werff begon donderdag in de basis tegen Basel. Hij is vandaag ook weer bij de eerste elf.

13.45 uur: Ook de Russische nationale televisie is aanwezig. Met ruim 90 miljoen kijkers, zo werd ons verteld. Daar moet Gelderland nog een stukje voor groeien.

13.35 uur: FC Groningen komt wat oude bekenden tegen bij Vitesse.

13.30 uur: Vitesse met de verwachte opstelling. Dus geen Bruns in de basis, maar Matus Bero. Hillary Gong zit niet bij de selectie.

Opstelling Vitesse: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Bero, Foor, Beerens, Matavz, Linssen.

13.25 uur: Vorig seizoen eindigde Vitesse-FC Groningen in een 2-0 overwinning. Matt Miazga en Tim Matavz scoorden. Kan Vitesse vandaag weer de drie punten in eigen huis houden?



13.20 uur: Sergio Padt stapt uit de bus. De doelman had ook in Arnhem kunnen keepen dit jaar, maar hij koos voor een contractverlening in Groningen.

13.15 uur: FC Groningen arriveert bij het stadion in Arnhem. De Groningers proberen met een nieuwe, jonge, coach de winst in Arnhem veilig te stellen. Danny Buijs staat voor het eerst aan het roer.