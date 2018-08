Weer getouwtrek over Culemborgs carillon

CULEMBORG - Het carillon van de Grote of Barbarakerk blijft de gemoederen in Culemborg aardig bezighouden. Een groep omwonenden en de gemeente Culemborg horen de klokken graag minder lang luiden. Daar tegenover staan nu sympathisanten die alles bij het oude willen houden.

Het carillon speelt te vaak en te hard, vindt een groep omwonenden. Hun bezwaren klonken in 2016 ook al, en inmiddels heeft de gemeente besloten dat de klokken inderdaad wel een toontje lager mogen.

Overdag tussen 09.00 en 18.00 uur is het carillon nog steeds ieder kwartier te horen, maar wel minder lang. In de avonduren laat alleen de zogenoemde papklok van zich horen. Die gaf in vroegere tijden aan dat de stadspoorten op slot gingen.

Online petitie

Het besluit van de gemeente is tegen het zere been van een groep 'sympathisanten van de authentieke sfeer van het stadscentrum van Culemborg'. In een online petitie vragen zij de gemeente om het geluid van de Grote of Barbarakerk in ere te herstellen.

De keuze voor minder klokkengelui tast 'de eeuwenoude traditie van Culemborg aan' en 'verslechtert de sfeer in de binnenstad', stelt de inmiddels meer dan 300 keer ondertekende petitie.

De klagers zouden een 'minuscule groep geluidssensitieve mensen' zijn, aldus de samenstellers van de petitie.

