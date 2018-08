Liveblog: De Graafschap met 1-0 voor tegen Feyenoord, tweede helft begonnen

DOETINCHEM - De Graafschap speelt bij de rentree in de eredivisie thuis tegen Feyenoord. Alles over deze wedstrijd in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 1-0

62e: Frank Olijve komt in het veld voor Erik Bakker.

58e: Serrarens blijft een plaaggeest voor Feyenoord. De spits wordt af en toe flink aangepakt en dat levert Botteghin geel op.

55e: Feyenoord wordt gevaarlijker, Vilhena is dichtbij een treffer.

51e: Berghuis brengt de bal gevaarlijk in, maar Nieuwpoort grijpt bijtijds in en ramt de bal weg.

48e: Feyenoord probeert De Graafschap nu wel onder druk te zetten.

46e: De tweede helft is begonnen. Bij Feyenoord is ingegrepen, Nieuwkoop in plaats van St.Juste. Maar er kwamen meer spelers in aanmerking voor een wissel, tien ongeveer.

45+1: Het is rust, 1-0 voor De Graafschap en dat is zeker niet onverdiend tegen dit apathische Feyenoord.

45e: Weer wat gevaar van Feyenoord, maar Berghuis schiet naast.

43e: Vanuit het uitvak klinkt: "Laat zien dat je dit shirt waard bent" en "We willen bloed, zweet en tranen."

42e: Feest vieren in de blote buik vanwege de 1-0 voorsprong.

38e: Serrarens gaat maar net onder een voorzet van El Jebli door.

34e: Feyenoord voert het tempo op, maar is slordig.

30e: En daar is de 1-0. Leeroy Owusu gaat door op links, Bijlow kan nog redden maar de rebound is voor FABIAN SERRARENS.

29e: Hidde Jurjus hoefde pas één keer in te grijpen en dat deed hij uitstekend.

27e: Op het veld gebeurt er niet zoveel na die paar minuten met grote kansen.

21e: Een groot spandoek voor Theo Vergeer, de voormalige materiaalman van De Graafschap en icoon van de club, die een herseninfarct heeft gehad. Zijn naam wordt luid gescandeerd.

20e: Sven Nieuwpoort kopt tegen de lat, dit had de 1-0 kunnen zijn.

19e: Een soepel lopende aanval van Feyenoord, maar Vilhena mikt naast.

17e: Eerste grote kans Feyenoord, venijnig schot van afstand Clasie, prima redding Jurjus.

16e: Aan de bal is het nog vrij slordig bij De Graafschap. Maar het eerste kwartier is er weinig verschil tussen de promovendus en de topclub.

12e: Trainer Henk de Jong leeft fanatiek mee.

10e: Feyenoord heeft de wedstrijd nu wat beter onder controle.

6e: Abena is fel in de duels in de openingsfase.

5e: Het blijft natuurlijk altijd oppassen voor Robin van Persie, de vedette van Feyenoord.

1e minuut: Daryl van Mieghem krijgt al meteen een kans, maar schiet met zijn mindere been de bal de tribune in.

14.30 Vuurwerk op het veld vanuit het Feyenoord-uitvak, maar de wedstrijd kan gewoon beginnen.

14.29 Een enorm spandoek om de rentree in de eredivisie luister bij te zetten.

14.25 Nog vijf minuten en het barst los op De Vijverberg. De laatste keer dat De Graafschap Feyenoord hier versloeg, was in 2002. Het werd toen 1-0 door een doelpunt van Ruslan Valeev.

14.23 De nu afgeladen Spinnekop is er klaar voor.

14.19 Trainer Henk de Jong ziet dat het tijd is om van het veld te gaan.

14.14 Myenty Abena gaat ook debuteren op eredivisieniveau.

14.05 Zo kan het ook, fans van De Graafschap en Feyenoord naast elkaar.

14.03 Stef Nijland speelt zijn eerste competitiewedstrijd namens De Graafschap.

13.56 En de spelers van De Graafschap zijn ook begonnen met hun warming up.

13.53 Van Persie geniet van de Doetinchemse zon.

13.50 Hidde Jurjus is al bezig aan zijn warming up.

13.43 Het is nog rustig in dit vak, maar daar zal het straks kolken.

13.30 Dit zijn de elf van De Graafschap:

Jurjus; Abena, S.Nieuwpoort, van de Pavert, Owusu; Bakker, Nijland, Tutuarima; van Mieghem, Serrarens, El Jebli.

13.27 Een beetje steun van boven kan geen kwaad volgens deze fan van De Graafschap.

13.24 Bij Feyenoord in de basis Robin van Persie, die tegen Trencin bij de genante 4-0 nederlaag niet speelde. Ook Calvin Verdonk, vorig seizoen op huurbasis bij NEC, aan de aftrap. En de bij NEC weggestuurde doelman Joris Delle zit op de bank.

13.22 Aan alle details is gedacht op De Vijverberg.

13.16 Zeker niet van de partij vanmiddag is Lars Nieuwpoort. De verdediger heeft zijn neus gebroken.

13.12 En de laatste keer tegen Feyenoord thuis was ook een memorabele wedstrijd. De Graafschap kwam als hekkensluiter met 1-0 voor en een doelpunt van Jan Lammers werd ten onrechte afgekeurd, Na rust stelde Feyenoord orde op zaken en werd het alsnog 1-2.

13.08 De laatste eredivisiewedstrijd op De Vijverberg was een historische: in mei 2016 werd het 1-1 tegen Ajax, waardoor de Amsterdammers de landstitel misliepen.

13.05 De spelers van Feyenoord verkennen het veld op De Vijverberg.

12.59 Roel (links op de toto) is al druk bezig geweest om het veld optimaal te prepareren. Hij heeft vertrouwen in drie punten voor De Graafschap.

12.57 De Graafschap speelt vanmiddag op een zonovergoten Vijverberg tegen Feyenoord.

12.55 De eerste Feyenoord-fans zitten al in het uitvak.