Auto jaagt paard stuipen op het lijf; berijdster wil dat gemeente ingrijpt na valpartij Foto: Mireille Wösten

BENNEKOM - Ze is er flink beduusd van: Mireille Wösten uit Bennekom. Vrijdag reed zij in het dorp met haar paard over de Dijkgraaf toen een automobilist langs raasde. Haar paard Samana schrok flink en ging onderuit. Ze is er klaar mee, en wil dat automobilisten zich meer bewust zijn van ruiters en hun paarden. Want dit incident staat niet op zichzelf.

'Beste bestuurder van het knalgele busje, vanmorgen troffen wij elkaar op de Dijkgraaf in Bennekom. Ik zat op dat grijze curly paard en u kwam de bocht om gescheurd in uw busje. Door heen en weer te bewegen met mijn arm vroeg ik u snelheid te minderen als u langs mijn paard reed', begint de geschrokken Bennekomse haar betoog op Facebook. Auto reed door Het paard van Mireille schrok en maakte een sprong, waarna hij uitgleed en samen met Mireille op de grond belandde. Foto's van de nare schrammen die het dier opliep omlijsten Mireille's verhaal op Facebook. De automobilist in het gele busje reed na de valpartij door. Tekst loopt door onder de foto. De Dijkgraaf is een weg in Bennekom met vrijwel geen berm, vertelt Mireille aan Omroep Gelderland. 'En de mensen rijden er hard. Ik moet daarlangs als ik met mijn paard naar het bos wil. Maar dat ga ik voorlopig niet meer doen.' 'Vluchtdieren die schrikken' Mireille noemt hardrijders die ruiters negeren 'echt een dingetje'. 'Die automobilisten doen het heus niet bewust. Ze zijn misschien geïrriteerd dat zij vaart moeten minderen omdat er een paard loopt. Maar ze beseffen niet dat paarden vluchtdieren zijn die schrikken.' En omdat dit niet de eerste keer is, hoopt Mireille met haar oproep de gemeente Ede te bewegen om waarschuwingsborden te plaatsen langs wegen waar ruiters rijden. Mireille staat niet alleen in haar oproep, want haar bericht is sinds vrijdag een kleine duizend keer gedeeld. 'Het is voor veel ruiters zó herkenbaar', legt de paardenliefhebster uit. Aangifte doen? De hamvraag is verder wat er gebeurt met de scheurende doorrijder van afgelopen vrijdag. Mireille: 'Ik zag alleen dat het een knalgeel busje was. Het ging ook zó snel. En er waren geen getuigen. Wat ik wil, is bewustzijn creëren bij mensen. Gezien de reacties op mijn bericht leeft dit echt. Sommigen vertellen mij dat zij hierdoor de straat niet eens meer op durven!' ' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52