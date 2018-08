Deel dit artikel:











Marathonloper Nageeye valt uit op EK: 'Het is vreselijk' Foto: ANP/Archief

BERLIN - Abdi Nageeye uit Nijmegen is net als Andrea Deelstra uit Apeldoorn uitgevallen bij de marathon op de NK atletiek. De geboren Somaliër moest zondag in de slotfase opgeven omdat hij steken in de zij had. 'Het was zo erg, ik kreeg gewoon gaan adem meer.'

Nageeye liep voor wat hij waard was in het rondje langs onder meer de Siegessäule en door de Brandenburger Tor in Berlijn. Op het moment dat hij uitstapte lag de Nijmegenaar vierde en had hij dus nog kans op een medaille. 'Ik zat in de wedstrijd om tweede te worden, mijn tempo was hoger. Ineens, na 37 kilometer, waren die steken er.' 'Het ging echt niet meer' De 29-jarige Nageeye, houder van het Nederlands record met 2.08.16, probeerde nog door te gaan na een korte pauze. 'Ik zocht naar een andere manier van ademhalen, stak mijn armen omhoog, maar het ging echt niet meer. Het is vreselijk, dit is de eerste keer dat ik uitstap in een wedstrijd.' De Belg Koen Naert won de race. Andrea Deelstra viel eerder op de dag al uit bij de vrouwen. De Apeldoornse kampte met een pijnlijke achillespees. Zie ook: Andrea Deelstra stapt uit marathon EK Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52