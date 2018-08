Winterswijker lichtgewond bij brand in achtertuin

WINTERSWIJK - Een man uit Winterswijk is zondag lichtgewond geraakt toen hij een brand bij zijn huis probeerde te blussen. Hij had te veel rook ingeademd en moest zich laten behandelen door ambulancepersoneel, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De brand brak in de vroege ochtend uit bij een ingemetselde open haard in de achtertuin van het huis aan De Stip. De vlammen sloegen later over naar een garage.

De brandweer kwam met twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse om het vuur te blussen. De woning bleef gespaard.